Светофор в центре Челябинска отключили на весь день

В Челябинске не работает два светофора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 июня, с 8:00 до 18:00 отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 не будет работать светофорный объект на перекрестке улиц Чичерина и проспекта Победы.

По информации ЕДДС, светофоры отключены в связи с проведением ремонтных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.18

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