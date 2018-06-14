Южноуральские чиновники умудрились потратить бюджет на арестованный актив

Мэрия южноуральского муниципалитета отдала деньги за арестованную котельную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники Локомотивного городского округа не могут зарегистрировать право собственности на выкупленную у частной организации проблемную котельную: после того, как за актив отдали деньги, выяснилось, что на объект наложено судебное обременение. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль на совещании главы региона с руководителями муниципалитетов.

Мэр Локомотивного Александр Мордвинов весьма непосредственно объяснил, как чиновники попали в столь неприятную ситуацию. «Когда покупали, говорили, что нет обременений», – ответил глава округа на недоуменный вопрос губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, проблемы с котельной в Локомотивном областные власти пытались решить на протяжении нескольких лет: собственник объекта крайне неохотно рассчитывался с долгами за используемый газ, и в начале очередного отопительного сезона город несколько раз оказывался перед угрозой отключения подачи топлива. В итоге правительство Челябинской области выделило из регионального бюджета средства на выкуп проблемной котельной.

Котельную выкупили, но предыдущий собственник «забыл» сказать, что на актив наложен судебный арест. «Даже когда мы перед сделкой собирались, в предоставленных в правительство документах не было информации об аресте», – рассказал Сергей Шаль. Проверить представленные продавцом документы, похоже, никто не удосужился.

По словам главы Локомотивного Александра Мордвинова, в отопительный сезон город войдет без проблем: в течение месяца бывший собственник обязался заплатить 1,2 миллиона судебных издержек, после чего обременение снимут. Пока же новая организация использует котельную на правах краткосрочной аренды: заключить концессионное соглашение на эксплуатацию «ничьего» объекта предприятие не может.

Челябинск, Виктор Елисеев

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