На ММК стан 2000 продолжает ставить рекорды

Стан 2000 горячей прокатки ММК вновь поставил рекорд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», самый производительный прокатный агрегат ММК – стан 2000 горячей прокатки – установил в мае новый рекорд месячного выпуска: 527,5 тысч тонн продукции.

Это максимальный месячный объем проката, выпущенного на стане с момента ввода его в эксплуатацию в 1994 году. Предыдущий рекорд зафиксирован в январе 2015 года: 526,2 тысячи тонн.

Стан 2000 горячей прокатки ММК является одним из самых мощных в России. Он расположен в листопрокатном цехе №10 (ЛПЦ-10) ПАО «ММК». В середине 2000-х годов стан был реконструирован. В рамках модернизации была построена четвертая нагревательная печь, обновилось механическое оборудование стана, что позволило производить более толстый сортамент и улучшило механические свойства выпускаемой продукции. Увеличилась и производительность агрегата, которая достигла 6 миллионов тонн в год. В последние годы стан работает на максимальном уровне загрузки. В 2015 году агрегат преодолел рубеж в 100 миллионов тонн произведенного горячего проката.

Оборудование стана позволяет прокатывать все существующие на сегодня марки стали. Ширина листа варьируется от 760 до 1830 миллиметров. Сортамент выпускаемой агрегатом продукции является самым широким на Магнитогорском металлургическом комбинате и насчитывает около тысячи позиций. Спектр применения продукции стана также разнообразен: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. Здесь производятся судовые и конструкционные марки сталей, а также прокат, из которого впоследствии изготавливается автолист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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