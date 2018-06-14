Долги южноуральцев за электричество выросли в полтора раза

За год долги жителей Челябинской области за электричество выросли на 51%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задолженность за электроэнергию является самой крупной в коммунальной сфере – сумма за год увеличилась на 51% и составляет 1 миллиард 299 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

В наиболее проблемных муниципалитетах объем долгов равняется суммам многомесячных неплатежей, отметил чиновник. Так, в Верхнем Уфалее задолженность превышает 9 месяцев, в Локомотивном и Каслях – 9,5 месяцев, Катав-Ивановске – 11 месяцев. Немногим лучше ситуация в Красноармейском районе (восьмимесячная задолженность), Троицке (почти 7 месяцев), Кыштыме (5 месяцев).

Особенно областное правительство обеспокоено тем, что объем долгов сократился за последний год лишь в Каслях. В остальных проблемных муниципалитетах задолженность не снижается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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