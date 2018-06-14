В Челябинске за незаконные выбросы оштрафовали завод театрального оборудования

Небольшое предприятие по производству театрального оборудования заплатит штраф на бесконтрольные выбросы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура областного центра проверила исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Завод театрального оборудования» законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

Проверка показала, что инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятием не проведена; проект нормативов предельно допустимых выбросов не разработан и не утвержден в установленном законом порядке; разрешение на выбросы отсутствует.

В нарушение обязательных требований ООО ПКП «ЗТО» также не имеет согласованных с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

«При фактическом осуществлении в процессе производственной деятельности выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, наряду с размещением отходов, до настоящего времени не подана заявка в региональное министерство экологии о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями в отношении юридического лица природоохранным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных материалов министерством экологии Челябинской области оштрафовало предприятие на общую сумму 50 тысяч рублей.

Руководителю предприятия Челябинским природоохранным прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которого приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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