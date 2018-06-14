Закрытие Челябинской свалки перенесли на два месяца

Минэкологии региона пообещало закрыть Челябинскую свалку к 1 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, поэтапный перевод потоков мусора на новый полигон начнется с 1 июля, эта процедура должна завершиться до 1 сентября.

Как рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, закрытие городской свалки в Челябинске будет проходить в несколько этапов. На сегодняшний день мусорные потоки социальных и государственных организаций уже направлены на альтернативный полигон. С 1 июля свалка будет закрыта для юридических лиц, а также бытовые отходы жителей северо-западной части Челябинска повезут на новую временную площадку захоронения ТКО. Так в течение двух месяцев все мусорные потоки будут выведены с городской свалки, и 1 сентября 2018 года Челябинский полигон будет полностью закрыт, после этого начнется процесс рекультивации.

По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, как только будет закрыт в южноуральской столице полигон твердых бытовых отходов, минприроды РФ определит подрядную организацию, которая осуществит рекультивацию свалки в Челябинске.

Отметим, что чиновники предпочли не уточнять, на какой именно «альтернативный» полигон будут перенаправлены мусорные потоки. Напомним, ранее основной «временной» площадкой назывался полигон ТКО в поселке Полетаево, а дополнительной – полигон «Южный» рядом с поселком Старокамышинск. Однако жители поселков выступили категорически против подобного развития событий.

Полетаевцы подали в суд иск о признании территориальной схемы обращения с отходами в Челябинской области недействительной в части наделения расположенного в поселке объекта функцией временной площадки размещения ТКО из Челябинска. Суд южноуральцы выиграли, так как к моменту его проведения собственник полигона получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы на проект увеличение в 20 раз мощности полигона. В поселке Старокамышинск на минувшей неделе прошло собрание жителей, где они также выступили против размещения на полигоне «Южный» челябинского мусора.

Называли в минэкологии и еще один вариант: оборудование временной площадки размещения ТКО на территории будущего большого полигона под Чишмой. Какой из трех вариантов выбрали в итоге и не изменят ли свое решение к 1 сентября чиновники областного правительства, пока не известно. Отметим лишь, что сейчас собственник полетаевского полигона во второй раз пытается получить положительное заключение госэкспертизы на увеличение мощности.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал, чтобы с 1 июля этого года Челябинская свалка была полностью закрыта. Однако эксперты с самого начала сомневались в выполнимости этого требования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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