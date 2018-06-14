«Денег нет, но вы лечитесь»: южноуральские врачи не могут получить обещанную президентом зарплату без переработок

В Челябинской области врачи вынуждены работать по полторы ставки, чтобы получить зарплату, обещанную президентом России 6 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по действующим нормативам Челябинской области не хватает порядка 4 тысяч врачей. Однако «реальная» нехватка составляет чуть больше 1,3 тысячи медработников. Такую оригинальную арифметику озвучил в ходе совещания главы региона с руководителями муниципалитетов министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

«Расчетная потребность учреждений здравоохранения области во врачах сейчас 4 тысячи 76 человек. По штатному расписанию требуются 1 тысяча 362 врача для работы в условиях стационаров, 2 тысячи 543 для работы в амбулаторном звене и 171 специалист скорой медицинской помощи. Однако фактическая потребность значительно ниже – 1319 врачей», – рассказал министр.

В основе подобных расчетов – майские указы президента России Владимира Путина, подписанные главой государства еще в 2012 году. Согласно этому документу, к началу 2018 года заработная плата врачей должна была составлять 200% от средней по региону, младшего и среднего медицинского персонала – 100%. В Челябинской области, согласно официальной статистике, в 2017 году среднемесячная начисленная зарплата составляла 32,2 тысячи рублей.

Чиновники давно уже научились «выполнять» подобные указы президента. Вот и министр здравоохранения Челябинской области г-н Приколотин ничуть не смутился, объясняя, почему нормативная потребность в медперсонале столь разительно отличается от фактической. «Иначе мы не смогли бы выйти на индикативный уровень оплаты труда, – рассказал чиновник. – Работая на ставку, реально получить тот уровень зарплаты, который сейчас сложился, будет очень сложно».

Поэтому врачи вынуждены заниматься совмещением и работать на 1,5 ставки (в области совместителями заняты почти 7 тысяч врачебных должностей). После этого чиновник перешел от реального положения дел к желаемому (индикативному). И заявил, что при такой нагрузке медики оказывают «достаточно качественные» медицинские услуги, «не переутомляясь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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