Экс-начальник отделения ГИБДД Магнитогорска пойдет под суд за игры с лазерной указкой

В Магнитогорске перед судом за получение взяток предстанет бывший сотрудник ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения (экзаменационного) регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД РФ по Магнитогорску. Он обвиняется в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствии, магнитогорец через посредников получал взятки от желающих успешно сдать квалификационный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения для получения или возврата водительского удостоверения, за что сообщал правильные ответы в ходе принятия экзаменов. «Используя автоматизированную систему, обвиняемый самостоятельно определял экзаменационные места, расположение которых позволяло ему с помощью лазерной указки скрытно от иных экзаменующихся показать на мониторе компьютера правильный ответ экзаменационного билета лицам, согласившимся за взятку сдать экзамен», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Таким способом мужчина «заработал» около 230 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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