В южноуральском храме нашли человеческие останки

В одной из церквей Челябинской области нашли человеческий скелет.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 13 июня при проведении ремонтных работ на территории Свято-Никольского собора (Верхнеуральск) обнаружены человеческие скелетированные останки.

По данному факту следователи СКР проводят доследственную проверку. По предварительным данным, на территории собора был захоронен священнослужитель, погибший в начале прошлого века.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В данный момент назначено судебно-медицинское исследование найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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