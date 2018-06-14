В южноуральском храме нашли человеческие останки

В одной из церквей Челябинской области нашли человеческий скелет.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 13 июня при проведении ремонтных работ на территории Свято-Никольского собора (Верхнеуральск) обнаружены человеческие скелетированные останки.
По данному факту следователи СКР проводят доследственную проверку. По предварительным данным, на территории собора был захоронен священнослужитель, погибший в начале прошлого века.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В данный момент назначено судебно-медицинское исследование найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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