Дело о сбежавшей из детского сада Челябинска воспитаннице дошло до суда

Прокуратура потребовала наказать сотрудников челябинского детского сада, проворонивших воспитанницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра провела проверку по факту ухода несовершеннолетней воспитанницы из МАДОУ «Детский сад №100».

Напомним, инцидент произошел 6 июня: четырехлетняя девочка ушла из дошкольного учреждения в одиночку и несколько часов бродила по городу, пока на нее не обратили внимание прохожие.

«Установлено, что 6 июня малолетняя девочка самостоятельно покинула территорию детского сада без сопровождения законных представителей и длительное время находилась на улицах города», – констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратурой района заведующей детского сада внесено представление с требованием о привлечении виновных к ответственности. Также в отношении руководителя детского сада вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод), которое направлено для рассмотрения мировому судье.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.18

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