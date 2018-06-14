На территории предприятия РМК в Челябинской области погиб рабочий

На «Карабашмеди» погиб работник подрядной организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственной инспекции труда в Челябинской области, трагедия произошла на прошлой неделе, однако компания, в которой работал южноуралец, не стала извещать об этом контролирующий орган.

9 июня около 17:00 кровельщик фирмы, выполнявшей строительно-монтажные работы по договору субподряда, на территории кислородной станции №3 ЗАО «Карабашмедь» (учредитель – Русская медная компания), упал с высоты 12 метров. В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

«В нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации работодатель не направил извещение по установленной форме в течение суток о происшедшем несчастном случае со смертельным исходом в органы и организации, осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства», – отметили в пресс-службе ведомства.

Организовано расследование несчастного случая и начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.18

На Урале опять похолодает. / Дело о сбежавшей из детского сада Челябинска воспитаннице дошло до суда. / В южноуральском храме нашли человеческие останки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»