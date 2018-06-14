Умерла так умерла: жительницу Южного Урала лишили пенсии, признав мертвой

Жительницу Челябинской области из-за халатности следователя признали мертвой и лишили пенсии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсурдная история началась в марте этого года, но узнала женщина об этом лишь когда не получила причитающуюся ей пенсию.

59-летняя пенсионерка живет в Челябинске, но прописана в Верхнем Уфалее, откуда она родом. И именно в этом городе в марте умерла другая пенсионерка, оказавшаяся однофамилицей челябинки.

Жила женщина одна, а потому с подробностями её смерти пришлось разбираться следователю местного отдела СКР. В итоге смерть признали естественной, женщину опознали. Казалось бы, конец истории. Но, как пишет «Знак.ком», следователь почему-то истребовал в паспортно-визовой службе не данные умершей, а данные ее однофамилицы, с другими именем, отчеством и датой рождения. И на основании этих данных судмедэксперт составил свидетельство о смерти, которое направили в ЗАГС. А так как пенсия и иные социальные выплаты покойникам без надобности, челябинку этой самой пенсии лишили.

Все это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Следователя подвергли дисциплинарному взысканию. А в ЗАГСе категорически отказались признавать вполне здравствующую челябинку живой: мол, у нас все ходы записаны, умерла – так умерла. Пришлось женщине обращаться в суд, который и признал актовую запись о смерти недействительной. Правда, пенсию жительнице областного центра вернут лишь после вступления этого решения в законную силу.

Сама же пенсионерка не исключает, что обратится к российскому правосудию еще раз. На сей раз – чтобы потребовать компенсацию за моральный ущерб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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