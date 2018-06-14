Следователи втихаря закрыли дело о гибели солдата-срочника

В Амурской области прекратили уголовное дело по факту доведения до самоубийства солдата-срочника из Челябинской области, не поставив об этом в известность родных парня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военный следователь отдела СКР по Белогорскому гарнизону прекратил уголовное дело о доведении до самоубийства Евгения Кувайцева из ашинского поселка Кропачево, который умер после ранения в воинской части, не сообщив матери погибшего. Об этом рассказал правозащитник Алексей Ковалев, представляющий интересы женщины.

При этом цепочка событий наталкивает южноуральцев на мысль о преднамеренном характере допущенного следователем нарушения.

Напомним, Евгения Кувайцева нашли раненым 26 января текущего года. Эксперты пришли к выводу о том, что молодой человек совершил самоубийство. Правозащитник Алексей Ковалев настаивает, что парня до этого довели. Такие предположения официально высказали и в военном следственном отделе СКР, возбудив дело по двум статьям: по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и по статье 335 УК РФ (неуставные отношения). Обвинение по второму делу предъявили 20-летнему сослуживцу южноуральца, избившего солдата перед тем, как тот свел счеты с жизнью.

Через некоторое время следователь известил мать погибшего, что вывел уголовное дело по факту доведения о самоубийстве в отдельное производство. 25 апреля к женщине, решившей не прибегать к помощи юриста, приехал полицейский и предложил ей подписать отказ от ознакомления с материалами дела о неуставных отношениях. Будучи совершенно уверена, что дело о доведении ее сына до самоубийства расследуется, женщина представленную форму подписала: дело о неуставных отношениях она считала второстепенным.

И все-таки мать солдата почувствовала что-то неладное. Позвонив юристу, она рассказала о своих сомнениях. В ситуации начал разбираться уже Алексей Ковалев. Тогда-то и выяснилось, что уголовное дело о доведении до самоубийства прекращено. При этом никаких уведомлений об этом мать погибшего не получала.

26 апреля женщина направила на электронную почту военного следственного отдела ходатайство о том, что просит считать подписанное заявление недействительным и желает ознакомиться с материалами дела. Однако следователи заявили, что ходатайство удовлетворению не подлежит, так как 26 апреля 2018 года уголовное дело направлено военному прокурору Белогорского гарнизона.

Сейчас дело передано в Белогорский гарнизонный суд. В ходе первого заседания мать южноуральца ходатайствовала о возвращении дела прокурору. «Мы попросили вернуть уголовное дело военному прокурору для устранения всех этих процессуальных нарушений прав мамы солдата, – рассказал Алексей Ковалев. – Согласно позиции Конституционного суда РФ, право потерпевшего на ознакомление с документами предварительного следствия должно напрямую соотноситься с правами подозреваемого (обвиняемого). То есть если уголовно-процессуальным законодательством закреплено право обвиняемого на обязательное получение соответствующих процессуальных решений – такое право должно обеспечиваться и в отношении потерпевшего».

Ходатайство будет рассмотрено на судебном заседании, которое намечено на 21 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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