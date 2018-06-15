В Челябинской области хлебокомбинат оштрафовали за взятку «борзыми щенками»

«Магнитогорский хлебокомбинат» оштрафовали за подкуп чиновника продуктами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска провело проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в июне 2012 года представитель ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», действуя от имени юридического лица, передал незаконное вознаграждение в виде продуктов питания должностному лицу – главному специалисту-эксперту территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области за действия, которые входят его в служебные полномочия, а также за общее покровительство», – сообщили в региональной прокуратуре.

Чиновник Роспотребнадзора избежал наказания: в августе 2016 года в возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано в связи с истечением срока давности.

А вот Магнитогорскому хлебокомбинату повезло не настолько. По результатам проверки прокуратурой района в отношении ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам рассмотрения мировым судьей предприятие оштрафовано на 500 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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