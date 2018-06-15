В Челябинске будут судить за взятки экс-начальника отдела Главного управления лесами

Бывший чиновник Главного управления лесами Челябинской области предстанет перед судом за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района областного центра утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела учета лесного фонда, земельных отношений и государственной экспертизы Главного управления лесами Челябинской области. Он обвиняется в мелком взяточничестве и получении взятки в значительном размере.

По версии следствия мужчина в июне 2017 года в служебном кабинете своего ведомства дважды получил взятки 5 тысяч и 30 тысяч рублей от директоров коммерческих организаций за действия, связанные с постановкой на кадастровый учет и предоставление в аренду лесных участков.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью около 1,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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