Движение в центре Челябинска закроют до 31 декабря

В нескольких районах Челябинска ограничено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с ремонтом участка теплотрассы по улице 40-летия Октября напротив дома №32 прекращено движение до 20:00 8 августа.

Кроме того, будут проводиться работы по строительству гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой до 31 декабря по улице Васенко напротив здания №89 по улице Коммуны, на данном участке дороги по Васенко также движение транспорта остановлено.

С 8:00 16 июня по 20:00 10 июля будет проводиться реконструкция участка тепломагистрали, в связи с этим движение транспорта приостановят по улице Савина в районе домов №5 и №12.

В Калининском районе ежедневно с 8:00 до 17:00 с 17 по 19 июня будет закрыто движение для транспорта по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до улицы Российской в обоих направлениях.

С 9:00 18 июня до 20:00 22 июня будет ограничено движение напротив дома №5 по улице Евтеева для производства работ по ликвидации конденсаторосборника на действующем подземном газопроводе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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