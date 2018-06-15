Южноуральские чиновники отняли право на жилищную субсидию у вдовы участника Великой Отечественной

88-летнюю пенсионерку, продавшую неблагоустроенный дом, заподозрили в умышленном ухудшении жилищных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что администрация Уйского района в 2015 году сняли вдову ветерана Великой Отечественной войны с учета как нуждающеюся в улучшении жилищных условий, лишив таким образом права на получение жилищной субсидии.

Дело в том, что 88-летняя бабушка продала свой дом с печным отоплением, переехав в другое место «в связи с необходимостью осуществления за ней постоянного постороннего ухода и невозможностью самостоятельного проживания ее в неблагоустроенном доме». Это чиновники расценили как умышленное ухудшение пенсионеркой своих жилищных условий.

«Указанное решение органа местного самоуправления признанно незаконным, в связи с чем, опротестовано прокурором Уйского района. Протест прокурора удовлетворен, вдова восстановлена в областном реестре ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны для предоставления субсидии на приобретение жилого помещения в собственность», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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