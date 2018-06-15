Фальстарт: челябинцы-«карточники» по-прежнему платят больше 20 рублей за поездку

Владельцы транспортных карт Челябинска жалуются, что снижения стоимости проезда до 20 рублей не произошло.

Как уже сообщал «Новый День», о снижении цены поездки в трамваях и троллейбусах Челябинска до 20 рублей ООО «ЧелябГЭТ» заявило вчера, 14 июня.

Согласно сообщению, с 14 июня при условии пополнения карты на 700 рублей и больше горожане будут платить за поездку столько же, сколько при оплате наличными. Однако на самом деле этого не произошло. Челябинцы рассказали об этом в социальных сетях.

«Я пополнила… А… все, как было – 20,70», – написала челябинка в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт». И это не единичный случай: вал разочарованных комментариев разрастается, распространяясь в городских пабликах.

В «ЧелябГЭТ» объяснили задержку с подключением транспортных карт к акции по снижению стоимости проезда техническим сбоем. И обещают, что в течение сегодняшнего дня проблема будет решена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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