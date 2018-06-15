В Челябинске перед судом предстанет владелец батута, унесенного ветром вместе с детьми

Дело в отношении челябинского предпринимателя, не обеспечившего меры безопасности при эксплуатации батута, на котором получили травмы трое детей, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

По версии следствия, 26 августа 2017 года на территории площадки для активных игр в Калининском районе областного центра при сильном порыве ветра опрокинулся незакрепленный надувной батут, принадлежащий бизнесмену. В результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили трое детей в возрасте от 2 до 11 лет, находившиеся на батуте. В ходе расследования уголовного дела мужчина добровольно компенсировал моральный вред, причиненный потерпевшим, отметили в силовом ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику районного отдела полиции об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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