В Челябинске директор управляющей компании ответит за хищение семи миллионов рублей

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 7 миллионов рублей директором управляющей компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Калининского района областного центра утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО УК «Территория комфорта». Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту задолженности по договору теплоснабжения товарищества собственников жилья перед теплоснабжающей организацией.

По версии следствия, женщина заключила с председателем товарищества собственников жилья «Арго» договор на обслуживание многоквартирного дома, согласно которому обязалась предоставлять жильцам коммунальные услуги, производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги собственникам помещений, которые вносили плату на расчетный счет управляющей компании.

Впоследствии средства, поступившие от собственников в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет ООО УК «Территория комфорта» снимались злоумышленницей наличными средствами в качестве расходов на хозяйственные нужды и впоследствии присваивались. Таким образом, за 2013-2017 годы директор похитила свыше 7 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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