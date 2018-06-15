В Челябинск вернули 3-летнюю девочку, брошенную на вокзале в другой стране

В Челябинск вернули 3-летнюю девочку, обнаруженную на железнодорожном вокзале в одном из городов Молдавии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прохожие обнаружили маленького ребенка, в одиночку бродившего по перрону и вызвали полицию. У малышки при себе оказалась копия свидетельства о рождении, выданная в Челябинске. Вскоре удалось разыскать отца и тетю девочки.

После проведения необходимых юридических процедур ребенка передали родственникам – он будет жить в семье тети.

Как девочка оказалась в Молдавии и куда делась ее мать, не известно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.06.18

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