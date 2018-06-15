Челябинцев призывают на народный сход у арены «Трактор»

В предстоящие выходные на северо-западе Челябинска пройдут общеэкологические митинги.

Как уже сообщал «Новый День», с инициативой проведения народных сходов выступил центр «Большой Челябинск». Мэрия согласовала активистам в качестве места проведения акции лишь автомобильную стоянку у ледовой арены «Трактор» на северо-западе Челябинска.

«Ситуация с окружающей средой в Челябинске, действительно, тяжёлая, – заявляют общественники. – Многие возможности исправления ситуации упущены, причём не по нашей вине. Нам, центру «Большой Челябинск», сегодня наиболее разумным шагом к выправлению дела защиты окружающей среды в нужную сторону представляется истинно Народный Сход, позволяющий встретиться и пообщаться в режиме свободного мегафона действительно народным представителям движений и групп. Кого-то волнует Томинский ГОК, а кого-то – Полетаевский полигон ТБО. Кого-то, прежде всего, воздух, а кого-то – вода. Но, по сути, Доброе Дело у нас общее. И дело это заключается в защите нормальной жизни в Челябинске».

Народный сход состоится 16 и 17 июня с 11:00 до 12:00 на автомобильной стоянки у ЛА «Трактор».

Челябинск, Виктор Елисеев

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