Экс-главу Каслинского района признали виновным в должностных преступлениях и отпустили

Бывшего главу Каслинского района Александра Грачева, уничтожившего исторический памятник, освободили в зале суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следствием и судом установлено, что в период 2012-2013 годов, Александр Грачев, занимавший должность заместителя главы Каслинского муниципального района, незаконно предоставил местным жителям 2 земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. Также, в 2014 году чиновник принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. В результате было демонтировано, и на земельном участке построен новый объект.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда Грачеву назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. В зале суда Грачев освобожден от наказания в связи с применением акта амнистии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.18

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