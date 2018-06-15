«Остапа понесло»: челябинский «эколог» Феликс Панов, сам того не желая, обвинил чиновников в игнорировании решения суда

«Правильный» челябинский эколог Панов рассказал интересные подробности о полигоне ТБО в Полетаево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желание во что бы то ни стало протащить идею превращения небольшого полигона для размещения твердых коммунальных отходов в поселке Полетаево во «временную альтернативу» Челябинской области привело к хаосу в действиях (а точнее, рассуждениях) чиновников регионального правительства и присягнувших им на верность «экологов-общественников».

О том, что желание сильное, можно судить уже по заявлению министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, сделанному им в ходе первой пресс-конференции. Чиновник тогда сообщил, что мусор из Челябинска таки повезут на полигон ТКО в Полетаево. И это несмотря на то, что Челябинский областной суд 15 мая отменил территориальную схему обращения с ТКО в Челябинской области в части норм накопления и потоков на Полетаевский полигон.

Возможно, министру указали на излишнюю самоуверенность, и в следующий раз, докладывая губернатору о поэтапном закрытии Челябинской свалки, г-н Лихачев предпочел ограничиться достаточно обтекаемой фразой «альтернативный полигон», не уточнив его местонахождения.

Однако, вероятно, о столь осторожной позиции (в публичной плоскости) правительства области забыли предупредить известного борца с Челябинской свалкой, представителя региона в Общественной палате России Феликса Панова, прославившегося тем, что одним из первых заклеймил противников строительства рядом с Челябинском Томинского ГОКа кличкой «псевдоэкологи».

Во всяком случае, сегодня в эфире радио «БизнесFM – Челябинск» (входит в холдинг ОТВ, не так давно возглавленный другим «видным общественником» – председателем Общественной палаты Челябинской области Олегом Дубровиным) свой рассказ о перспективах закрытия Челябинской свалки г-н Панов открыл заявлением, что альтернативным полигоном станет объект в Полетаево.

Более того, тру-эколог сообщил, что часть «мусора из Челябинска уже отправляется в Полетаево», имея в виду отходы муниципальных и областных учреждений. Действительно, власти города заявляли, что с 1 января этого года ТКО организаций социальной сферы и ряд других планируют перенаправить с Челябинской свалки на другой полигон. Но на какой именно, никогда не уточняли. А руководство полигона в Полетаево в начале судебного процесса (в конце марта этого года) заявляло, что принимает мусор только из Сосновского района.

Что же стоит за словам Феликса Панова? Элементарное незнание вкупе с торопливым желанием протащить-таки идею «Полетаевский полигон как альтернатива»? Или «видный общественник», сам того не ведая, раскрыл информацию о реальном положении вещей? А именно о том, что власти города и области, игнорируя решение суда и мнение госэкспертизы, делают, что им захочется?

Кстати, первый вариант (незнание) отнюдь не представляется иллюзорным. Так, об уровне погружения скороспелого общественника в проблему говорит хотя бы то, что о полигоне ТКО в Копейске и о полигоне под поселком Старокамышинск он говорит так, будто речь идет о двух разных объектах. Но дело в том, что на территории Копейского городского округа действует лишь один официально признанный полигон. А именно – полигон «Южный», расположенный недалеко от поселка Старокамышинск, являющегося административной единицей в составе Копейска. Во всяком случае, ни о каких других копейских полигонах нет информации ни в открытых источниках, ни в пресс-службе городской администрации.

Не лишне отметить и благодушную уверенность видного общественника, что даже нынешней мощности полигона в Полетаево хватит для работы с мусором из Челябинска на протяжении 11 месяцев. При том, что он уверен, что в Копейск отходы из Челябинска не повезут. Между тем, действующая мощность полигона в Полетаево равна 20 тысячам тонн ТКО в год. Челябинск же, по словам г-на Панова, генерирует до 600 тысяч тонн мусора в год. Разделив эту цифру на 365 дней мы получаем цифру в 1,6 тысячи тонн ежедневно. То есть годовой лимит Полетаевского полигона будет исчерпан за 12,5 дней.

Это как же нужно неудержимо желать перенаправить потоки мусора с Челябинской свалки именно на Полетаевский полигон, чтобы ошибиться в 30 раз?

Челябинск, Виктор Елисеев

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