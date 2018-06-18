В Челябинске ушел в отставку начальник управления транспорта

В Челябинске уволился руководитель управления транспорта Роман Болотов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнять обязанности начальника управления транспорта будет Максим Кичеев, работавший до этого в статусе главного специалиста. Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

«Роман Александрович написал заявление и ушел с поста руководителя управления транспорта, – рассказал градоначальник. – Исполнять обязанности будет Максим Кичеев. Его биография такова: служил в армии, долгое время работал в УВД на разных должностях, в том числе руководящих. В последнее время трудился в управлении транспорта».

Напомним, Роман Болотов возглавил управление транспорта в сентябре 2016 года. Вопросами транспорта он занимался в бытность первым заместителем главы Златоуста, пост которого занимал с 2014 по 2016 годы. До этого он был заместителем главы Кусинского района по социальным вопросам и заместителем главы Златоуста по экономическим вопросам. Незадолго до перехода в мэрию Челябинска Роман Болотов уволился с поста первого вице-мэра Златоуста и вступил в должность заместителя главы Центрального района областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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