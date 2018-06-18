Сотрудник колонии отправится за решетку за попытку продать зэку марихуану

Бывший работник колонии осужден за попытку сбыта марихуаны в исправительном учреждении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал бывшего работника исправительной колонии виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства.

В суде установлено, что мужчина, работая в должности механика на территории исправительного учреждения, согласился за 1 тысячу рублей пронести и передать заключенному каннабис (марихуану).

В феврале 2018 года получил от неизвестного наркотическое средство массой не менее 4,1 грамма, которое пытался пронести на территорию колонии. Однако был задержан сотрудниками учреждения. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отменено условное осуждение и окончательно назначено к отбытию 3 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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