В Челябинске утонул трехмесячный ребенок

Трехмесячная челябинка утонула в ванне.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером 16 июня в одной из квартир Ленинского района областного центра.

Тело 3-месячной девочки было обнаружено в ванной комнате. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка утонула в ванне, оставшись без внимания взрослых.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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