Тридцать лет на троих получили челябинцы, приторговывавшие «синтетикой» с шалфеем

Трое челябинцев приговорены к длительным срокам лишения свободы за попытку сбыта синтетического наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд областного центра признал челябинцев 24, 23 и 21 года виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В суде установлено, что молодые люди через «тайник-закладку» незаконно синтетическое наркотическое средство. С целью увеличения его массы они смешали наркотик с листьями шалфея и расфасовали в 47 полимерных пакетиков суммарной массой свыше 70 граммов.

После этого более 14 грамм соучастники пытались сбыть посредством «закладок», однако один из них был задержан сотрудниками полиции. Оставшаяся часть наркотического средства изъята в ходе обыска в арендованной квартире.

Су приговорил виновных к наказанию в виде 7 лет, 8 лет 6 месяцев и 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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