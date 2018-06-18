Прокуратура Челябинска обвинила мэрию в отсутствии контроля за муниципальным жильем

Прокуратура потребовала у властей Челябинска решить вопрос о пригодности муниципальных квартир для проживания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверка по информации СМИ о разрушении многоквартирного дома №7 по Копейскому шоссе.

Установлено, что в доме есть жилые помещения муниципального жилищного фонда. «Несмотря на наличие значительного износа строительных конструкций, что может привести к их обрушению, администрацией Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечен контроль за сохранностью помещений, собственником которых она является, не инициировано обращение в Комиссию по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда города Челябинска пригодными (непригодными) для проживания с соответствующим заявлением», – отметили в прокуратуре.

В связи с этим, прокуратурой города главе Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Сложившаяся ситуация поставлена в прокуратуре города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.18

Тридцать лет на троих получили челябинцы, приторговывавшие «синтетикой» с шалфеем. / В Челябинске утонул трехмесячный ребенок. / Сотрудник колонии отправится за решетку за попытку продать зэку марихуану. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»