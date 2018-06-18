Южноуральские металлурги создали новую профессию

В России по инициативе ММК появилась новая профессия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержден профессиональный стандарт для специалистов по процессному управлению – «Специалист по процессному управлению», который определил в России новую профессию.

Инициатором его разработки выступило ПАО «ММК». Разработка профессионального стандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО «ЭЛКОД» и НОЧУ «Институт логистики и управления цепями поставок».

«Профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению» определил трудовые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентированию, проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-процессов и административных регламентов организаций, тем самым очертив «границы» профессии», – отметила менеджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО «ММК» Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования процессов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

«Профессиональный стандарт – это не конечная цель, а отправная точка, – говорит Анатолий Белайчук, президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter). – Профессиональное сообщество с нетерпением дожидалось официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к разработке, во-первых, системы сертификации специалистов в рамках Национальной системы профессиональных квалификаций и, во-вторых, образовательных программ и стандартов».

Профессиональный стандарт поможет специалистам определять круг своих обязанностей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специалистов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов на соответствие их деятельности российскому профессиональному стандарту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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