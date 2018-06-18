Забудьте про трудовые книжки: правительство отказывается от пенсионных «баллов»

При начислении пенсии в России откажутся от индивидуального накопительного коэффициента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе пенсионной реформы правительство намерено отказаться от учета пенсионных баллов при начислении пенсии. Об этом заявила вице-премьер российского кабинета министров Татьяна Голикова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Чиновница ответила, что это «сложное решение, но его придется принимать».

Напомним, сейчас трудовая пенсия (формально) складывается из двух частей: страховой и накопительной. Для расчета страховой пенсии в ходе последней пенсионной реформы был введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы. При этом на количество баллов влияет и уровень заработной платы, получаемой будущим пенсионером. Кроме того, дополнительные пенсионные баллы начисляются за уход за ребенком или инвалидом. На сегодня для получения пенсии необходимо минимум 30 баллов.

Отметим, что очередная пенсионная реформа почти стартовала: правительство уже внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Документ был одобрен кабинетом 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. При этом чиновники обещают, что уже в следующем году годовой доход пенсионеров увеличится на 12 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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