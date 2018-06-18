Стали известны результаты ГВЭ по географии, физике, химии и истории

Лучше всех девятиклассники Челябинской области справились с экзаменом по химии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 18 июня государственной экзаменационной комиссией утверждены результаты основных государственных экзаменов (ОГЭ) и государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) в 9-х классах по географии, физике, химии и истории, которые проходили 7 июня.

19 июня – официальный день объявления результатов. Уже сейчас участники могут неофициально ознакомиться со своими результатами на сайте Регионального центра оценки качества и информатизации образования.

«По результатам 4 экзаменов, проходивших 7 июня, у нас 16% девятиклассников получили оценку «отлично» и 38,5% – «хорошо». Лучше всего 7 июня с экзаменационными заданиями справились участники ОГЭ по химии – 30% из них сдали экзамен на «отлично» и 41,5% – на «хорошо». Для всех, кто получил неудовлетворительную оценку, будет представлена возможность пересдать экзамен в резервный день», – сообщила Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области.

В случае несогласия с выставленными баллами, 20 и 21 июня можно будет подать апелляцию. Апелляция подаётся в образовательную организацию, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации.

По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.18

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