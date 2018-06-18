В Челябинской области будут судить лже-риелторов, «искавших» квартиры в Москве под аренду

В Челябинске перед судом предстанут трое лже-риелторов, похитивших около 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Свердловской области. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия обвиняемые в период с января по май 2017 года совершили хищение денежных средств граждан под предлогом оказания риелторских услуг по предоставлению в аренду объектов недвижимости.

Соучастники на различных интернет-ресурсах от имени риелторских агентств размещали объявления о сдаче в аренду жилых квартир в Москве, Московской и Ленинградской областях, при этом демонстрировали фотографии о сдаваемых в аренду квартирах.

После чего убеждали челябинцев заключать договоры оказания услуг по поиску объектов недвижимости и перечислять денежные средства за «оказанную услугу» в размере от 4 тысяч 500 до 6 тысяч рублей. В некоторых случаях потерпевшие вносили плату за проживание в съемной квартире, а также стоимость депозита.

Данным способом злоумышленники похитили около 1,3 миллиона рублей у 30 потерпевших. В ходе расследования уголовного дела обвиняемыми возмещен причиненный ущерб на сумму 1 миллион рублей.

Наложен арест на имущество обвиняемых в размере 120 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд Калининского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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