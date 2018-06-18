В Озерске выпускника выгнали с ЕГЭ по биологии

В Челябинской области выпускника удалили с ЕГЭ по биологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки, сегодня, 18 июня в рамках государственной итоговой аттестации прошли сразу два экзамена – единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

ЕГЭ по биологии в этот день сдавали 2 тысячи 757 южноуральцев. Им было необходимо за 3 часа 30 минут выполнить экзаменационную работу из 28 заданий. Минимальный установленный балл ЕГЭ по биологии – 36.

Для 1 тысячи 217 участников ЕГЭ по иностранным языкам была предложена письменная часть экзамена. Работу по английскому языку выполняли 1 тысяча 157 участников, по немецкому – 34 и по французскому – 26.

В работе было необходимо выполнить 40 заданий в течение 3 часов. Максимальное количество баллов, которые можно набрать за письменную часть, составляет 80. Ещё 20 баллов можно набрать за устную часть, решение о сдаче которой участники принимают добровольно. Минимальный установленный балл для поступления в вузы – 22.

«Сегодня в штатном режиме завершились экзамены по биологии и иностранным языкам. В Озерске у одного из участников ЕГЭ по биологии был обнаружен сотовый телефон, в результате чего участник был удален с экзамена. Для него результаты экзамена аннулированы без права пересдачи в этом году», – сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

20 июня пройдут экзамены по физике и литературе. С полным расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

В период ЕГЭ действует также «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

Челябинск, Виктор Елисеев

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