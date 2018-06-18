Челябинец, обидевшись на подружку, изувечил 5-месячного ребенка

В Челябинской области осужден мужчина, признанный виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 5-месячной девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ про Челябинской области, 9 марта текущего года в квартире одного из домов Курчатовского района областного центра мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время бытовой ссоры нанес множественные удары 5-месячной девочке – внучке сожительницы. Девочка была доставлена в лечебное учреждение с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом костей черепа.

По уголовному делу следователи провели 10 экспертиз: судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую и др. Допрошено более 30 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлению, совершенному в условиях неочевидности.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.06.18

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