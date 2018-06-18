На Южном Урале завели уголовное дело о клевете на сотрудников интерната, где насиловали сирот

Обнародование истории с массовыми изнасилованиями сирот в интернате под Челябинском может обернуться для опекунов подростков уголовным преследованием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция возбудила уголовное дело о клевете по заявлению трех педагогов, которых южноуральцы обвинили в причастности к изнасилованиям. Об этом сообщил собственный источник агентства.

Напомним, в феврале нынешнего года родители из трех семей, взявших опекунство над воспитанников интерната заявили, что мальчики неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны одного из гостей учреждения и педагогов, вовлекавших ребят в совсем не детские игры. Об этом опекуны сразу семерых мальчиков сообщили со ссылкой на рассказы своих подопечных. В настоящее время по факту массовых изнасилований расследуется два уголовных дела, одно из них – о халатности сотрудников органов опеки, выдавших разрешение на посещение интерната подозреваемому в изнасилованиях челябинцу, которого дети называли «дядя Сережа».

Что касается педагогов, то сначала они были отстранены от работы, но позднее следователи сняли с них все подозрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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