Власти Челябинска готовы пожертвовать Алым Полем ради удобства верующих

Прихожане храма святого Александра Невского на Алом Поле пожаловались, что им негде ставить машины, и обратились в администрацию Челябинска с просьбой оборудовать возле храма парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до недавнего времени передвигаться по парку имели право только машины коммунальных и экстренных служб. Но с тех пор, как здание храма вернули церкви, прихожане постоянно жалуются на невозможность подъехать к учреждению культа и припарковать поблизости автомобиль.

Стоит отметить, что в Челябинске вообще возникла огромная проблема с парковками. Особенно в центре города. Так, в квадрате, ограниченном Кировкой, проспектом Ленина, улицами Красной и Труда, в рабочие дни для проезда на отдельных участках остается по одной полосе – все остальное заставлено машинами сотрудников ФСБ, прокуратуры, полиции, банков и ближайших офисов. Ради машин уже вырубили массу деревьев – проблему это не решило.

Разрешить автомобилям въезжать на Алое поле – значит, угробить большую часть сквера – одного из редких зеленых островков, еще сохранившихся в центре Челябинска.

Однако, власти, игнорирующие множество городских проблемы, готовы пойти на встречу прихожанам, не желающим ходить пешком, и не только открыть для них въезд в сквер, но и отдать часть зеленой зоны под парковки: по словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, предполагается сделать подъезд к храму со стороны улицы Красной и рассмотреть возможность организации парковок при реконструкции второй очереди парка.

Напомним, реконструкция парка началась в середине мая – в первую очередь, планируется на месте старого фонтана проложить дорожки, поставить скамейки и построить туалет. Что там разместится на самом деле, можно только гадать: опыт показывается, что по соседству с храмом и дворцом детского творчества может появиться, все что угодно – например, в здании возле храма, который строили, кстати, тоже, как туалет, года три назад работали не только ночной клуб и кафе, но и салон интим-услуг.

Что же касается парковок, то, согласно СанПИН, их можно размещать на расстоянии более 50 метров от детских учреждений. Так что, если городские власти решат угодить верующим, челябинцы рискуют остаться без большой части Алого поля: прихожан в храме много, и цветниками, что сейчас идут от храма к Свердловскому проспекту и улице Красной, а потом будут принесены в жертву автотранспорту, дело вряд ли ограничится.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.06.18

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