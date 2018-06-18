В России предложили штрафовать за оскорбление сборной по футболу

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает ввести штрафы за нападки на сборную России по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект одиозный депутат намерен внести в парламент в ближайшее время.

«Они (игроки) представляют наше государство. То есть, гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну, – цитирует Виталия Милонова «Парламентская газета». – Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы не были, они свои».

Напомним, в четверг, 14 июня, сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счётом 5:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. После этого по России прокатилась волна торжеств. Однако в соцсетях победа российских футболистов вызвала волну желчных комментариев.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России сыграет завтра, 19 июня, со сборной Египта. В отличие от первого соперника, вряд ли россиян ждет игра-прогулка. Спортивные эксперты и букмекеры с большей долей вероятности прогнозируют, что матч завершится вничью.

Напомним, зарплата футболистов сборной России, независимо от результатов игр, составляет несколько миллионов евро в год.

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