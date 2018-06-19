В Челябинской области появилось еще 14 стобалльников

Полтора десятка выпускников-южноуральцев получили высший балл ЕГЭ по химии и истории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 18 июня государственной экзаменационной комиссией утверждены результаты единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по химии и истории, которые состоялись 4 июня.

Официальный день опубликования результатов экзаменов по химии и истории назначен на 20 июня. Участники смогут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ http://check.ege.edu.ru.

В случае несогласия с выставленными баллами по вышеуказанным экзаменам, участники смогут подать апелляцию 21 и 22 июня. Приём апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

«Стали известны результаты ещё 2 экзаменов в 11-х классах. В этом году у нас 13 человек на экзамене по химии и один человек на ЕГЭ по истории написали экзамен на 100 баллов. Более 80 баллов набрали 172 участника ЕГЭ по химии и 151 участник ЕГЭ по истории, – рассказала начальник управления начального, основного и среднего общего образования Елена Тюрина. – Количество стобалльников по химии увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза, – в 2017 году их было семеро. На данный момент по результатам 5 экзаменов у нас 39 стобалльников в области. Пожелаем ребятам удачно справиться с оставшимися экзаменами и надеемся, что число работ с максимальным результатом значительно возрастёт».

20 июня пройдут экзамены по литературе и физике. С полным расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Также, в период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

Челябинск, Виктор Елисеев

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