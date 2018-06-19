Ашинская больница попала во всероссийский рейтинг нелепостей

Больница из Челябинской области попала в рейтинг нелепых объявлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального штаба Общероссийского народного фронта, Ашинская центральная городская больница заняла второе место в рейтинге нелепых и абсурдных объявлений, составленный по итогам конкурса «Вот так объявление!»

«Рейды по оценке качества услуг в поликлиниках и больницах мы проводим с 2014 года И практически во время каждого мероприятия встречаем странные объявления. Так в 2014, 2015 и 2016 годах самыми популярными были призывы входить в кабинет в своих бахилах, со своими шприцами и лекарствами. Самая печальная информационная табличка была обнаружена в поликлинике села Миасское, где пациентов предупредили, что кровь на общий анализ временно не принимается, только вот сроки и контактные телефоны при этом не обозначались», – рассказал руководитель региональной рабочей группы «Социальная справедливость» Мусос Коркмазов.

В результате голосования лидером стало фото из травматологического отделения клинической больницы №8 Федерального медико-биологического агентства в Калужской области, в котором сообщается, что перевязочного материала нет, и каждый его должен изготовить для себя. Второе место заняла фотография, которую сделала жительница Челябинской области: «Болезнь коварна. Заболеть туберкулезом может каждый! Она практически безвредна для организма». Объявление размещено в МБУЗ «Ашинская центральная городская больница».

Напомним, в 2016 году в ходе мониторинга реализации указа президента России Владимира Путина «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» сомнительную известность получило другое медучреждение Ашинского района. В результате выездного мероприятия экспертами общественного движения был выявлен факт ненадлежащего состояния инфекционного отделения МБУЗ «Симская городская больница». Тогда общественники обнаружили осыпающуюся штукатурку, торчащую из стен проводку, сквозные щели, несоблюдение установленного питания и другие нарушения. После привлечения внимания к существующей проблеме инфекционное отделение Симской городской больницы было отремонтировано. Кроме того, в 2017 году произведена реконструкция детского отделения медучреждения.

Общественники посетят медицинские учреждения, вошедшие в рейтинг нелепых и абсурдных объявлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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