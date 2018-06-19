Проект южноуральских металлургов получил грант президента России

Проект благотворительного фонда «Металлург» стал победителем первого конкурса президентских грантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект получил название «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей».

Разработанный благотворительным фондом «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК»), он стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса президентских грантов на предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям.

Основная цель проекта – организация социально-медико-психологического сопровождения семьи в период беременности женщины.

В проекте примут участие 200 семей: 200 беременных женщин (работницы промышленных предприятий Магнитогорска, освобожденные от основного места работы с вредными условиями труда и направленные в БФ «Металлург»), их мужья и дети.

Проект состоит из двух частей – очное сопровождение беременных и их семей и заочное сопровождение женщин с момента оформления декретного отпуска до родов, и с момента рождения ребенка до достижения им возраста 6 месяцев.

Очное сопровождение предполагает индивидуальные и групповые консультации медицинских работников, психологов, педагогов, юристов, специалистов по социальной работе, культурно-досуговые мероприятия для беременных женщин, тренинги по семейной терапии. К реализации мероприятий подключены профессиональные кадры кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова.

В ходе заочного сопровождения будет реализована идея «Писем родителям». Это адресная рассылка по электронной почте писем и создание сообществ в социальных сетях.

Реализация проекта начнется 1 октября 2018 года, на базе центра «Материнство». Срок реализации – 9 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.18

Ашинская больница попала во всероссийский рейтинг нелепостей. / В Челябинской области появилось еще 14 стобалльников. / Между молотом и наковальней. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»