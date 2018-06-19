Южноуральцы получили 40 лет на двоих за убийство случайного знакомого

Жители Златоуста приговорены к длительным срокам лишения свободы за убийство и разбой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двоих жителей Златоуста.

36-летний мужчина признан виновным в убийстве, разбое, покушении на убийство двух лиц, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, похищении у гражданина паспорта, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. 30-летняя женщина признана виновной подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства, а также покушении на убийство.

Судом установлено, что в ночь на 6 декабря 2016 года в Златоусте местные жители распивали спиртные напитки с ранее незнакомыми 35-летней женщиной и 67-летним пенсионером в квартире у последнего. В ходе распития спиртного они решили ограбить и убить хозяев.

Мужчина потребовал у пенсионера банковскую карту. А когда тот отказался, избил его и несколько раз ударил ножом, отчего старик позднее скончался. После этого соучастники нанесли несколько ножевых ранений бывшей с пенсионером женщине, причинив тяжкий вред здоровью.

Обыскав квартиру, южноуральцы похитили имущество на сумму свыше 41 тысячи рублей, а также паспорт пенсионера.

Не остановившись на достигнутом, златоустовец открыл вентили на газовой плите, поджег вещи и закрыл входную дверь на замок, лишив раненую женщину возможности покинуть квартиру. Однако, прибывшие на место происшествия горожане, сотрудники полиции и пожарной охраны ликвидировали пожар, а пострадавшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение.

В результате поджога пострадало имущество погибшего мужчины на сумму свыше 116 тысяч рублей.

Южноуралец приговорен к 24 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, женщина – к 15 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судом также удовлетворен иск родственника убитого на общую сумму 1 миллион рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.18

Проект южноуральских металлургов получил грант президента России. / Ашинская больница попала во всероссийский рейтинг нелепостей. / В Челябинской области появилось еще 14 стобалльников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»