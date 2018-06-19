Южноуралец заживо сгорел на улице

В Копейске горожанина сожгли прямо на улице.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 17 июня. С улицы Уральской в городскую больницу доставили молодого человека с ожогами 90% тела. На следующий день 25-летний копейчанин скончался.
В настоящее время проводится доследственная проверка. На месте происшествия, по данным U24, обнаружены зажигалка и пластиковая емкость из-под горючего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.06.18
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