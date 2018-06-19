К южноуральскому министру культуры пришли силовики

В министерстве культуры Челябинской области прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики наведались в кабинет главы ведомства Алексея Бетехтина. Об этом сообщил собственный источник агентства.

По словам источника, оперативные мероприятия ведутся в рамках расследования уголовного дела по факту исчезновения почти 8 миллионов рублей в ходе реконструкции Челябинской областной научной универсальной библиотеки в 2008-2010 годах. В ходе аудиторской проверки, прошедшей в 2015 году, выяснилось, что подрядная организация завышала в актах приема-передачи объемы выполненных работ и использовала более дешевые материалы, нежели заявлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.18

Южноуралец заживо сгорел на улице. / Южноуральцы получили 40 лет на двоих за убийство случайного знакомого. / Проект южноуральских металлургов получил грант президента России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»