Челябинску дадут миллиарды на загибающийся электротранспорт

Челябинск может получить 10 миллиардов рублей на электротранспорт: в отрасль планируется направить средства, выделенные региону в рамках дополнительного финансирования майских указов президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект предложений по реализации майских указов президента России Владимира Путина об улучшении атмосферного воздуха в ряде городов России, включая Челябинск и Магнитогорск, правительство намерено рассмотреть в октябре текущего года. Об этом рассказал руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

«Согласно нашему видению и видению городских властей, эти деньги планируется направить на развитие электротранспорта», – отметил чиновник.

По словам главы регионального управления Росприроднадзора, речь идет о ремонте и строительстве линий электротранспорта, а также приобретении нового подвижного состава.

Как рассказал г-н Курятников, в ближайшее время необходимо закрыть все работы над соответствующим проектом и направить его в Москву.

Правда, кто будет этим заниматься, остается вопросом. Дело в том, что именно накануне подведения итогов разработки плана развития (а фактически, возрождения) электротранспорта в отставку ушел начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов. На смену пришел экс-силовик Максим Кичеев, работавший в управлении транспорта менее года (с 21 июня 2017 года) в должности главного специалиста.

До этого в течение 26 лет челябинец служил в различных структурах МВД. Примечательно, что, представляя и.о. начальника управления транспорта мэр Челябинска Евгений Тефтелев сделал акцент на подготовке чиновникам материалов для совещаний «по работе маршрутных такси».

Челябинск, Виктор Елисеев

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