Никто не узнает: в Челябинске открылся кабинет анонимного тестирования на ВИЧ

В Челябинске открылся кабинет бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, пройти обследование можно в городской поликлинике № 8 по адресу проспект Ленина – 3, предварительная запись не требуется.

«Анонимный тест означает, что имя не фиксируется при тестировании, пациент получает лишь номер, чтобы узнать результат, – отмечают в ведомстве. – Важно, чтобы подобные обследования стали максимально доступными, ведь раннее выявление инфекции помогает скорее начать лечение и предупредить её распространение».

Узнать свой ВИЧ-статус можно в рабочие дни с 8:00 до 15:00: для сдачи анализов можно обратиться к администратору на первом этаже поликлиники или в отделение медицинской профилактики на втором этаже. Подробности можно узнать по телефону доверия 8- 351-777-47-25.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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