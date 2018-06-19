Челябинск завалит Полетаево отходами

Челябинск завалит Полетаево мусором: мощность Полетаевского полигона твердых коммунальных отходов собираются увеличить в 30 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поданным на государственную экологическую экспертизу документам, собственник намерен увеличить мощность Полетаевского полигона твердых коммунальных отходов до 900 тысяч тонн на полтора года. Об этом сообщил глава управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

900 тысяч тонн – это весь объем мусора, генерируемый в Челябинске в течение полутора лет, напомнил чиновник. Таким образом, подтвердилась информация о том, что региональное министерство экологии намерено полностью перенаправить потоки ТКО с Челябинской свалки по Полетаевский полигон.

По словам руководителя областного управления Росприроднадзора, ныне действующий полигон в Полетаево получил все необходимые разрешения еще в 2013 году. Правда, его заявленная мощность составляет 22 тысячи тонн в год, а не 600 тысяч тонн. При разрешенной мощности объект не представляет угрозы для водоносных слоев, отметил Виталий Курятников.

Что касается нового проекта, то он получил отрицательную оценку экспертов, сославшихся на недостаточность предоставленной информации. В свою очередь, в министерстве экологии Челябинской области ранее сообщили, что проект увеличения мощности, учитывающий все пожелания экспертов, был направлен на повторную экспертизу.

До сих пор остается неясным, какое время челябинский мусор власти намерены вывозить в Полетаево: чиновники минэкологии заверяли, что его планируется эксплуатировать всего 11 месяцев. Почему в таком случае собственник планирует увеличить мощность полигона до 900 тысяч тонн за полтора года?

Но самое главное: неизвестно, каким образом планируется увеличить мощность полигона почти в 30 раз без увеличения его площади и насколько при таком колоссальном росте будет выдерживаться технология захоронения ТКО. И не получит ли в итоге Челябинск еще одну Челябинскую свалку, только на этот раз не вблизи промзоны, а недалеко от границы города с подветренной стороны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.18

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