Вот и лето: на Южный Урал движется грозовой фронт

В Челябинской области снова прогнозируется ухудшение погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на данные Челябинского гидрометцентра, 20 июня на территории Южного Урала ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, днем в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, днем с градом, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов Цельсия, в горах и низинах до +5 градусов, днем +24, +29 градусов, в горах до +21. В Челябинске завтра днем ожидается +24, +26 градусов.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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