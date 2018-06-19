Челябинск готовится к очередному этапу опрессовок

На следующей неделе начнется очередной этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 26 июня стартует очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 10 июля в 828 жилых домах, 43 детских садах, 37 учебных и 16 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Центрального и Металлургического.

Как отмечают в управлении ЖКХ Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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