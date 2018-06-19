Южноуральская больница накопила догов на 16 миллионов

Аргаяшская центральная районная больница за 3 года накопила задолженность в размере 16 млн рублей: учреждение не рассчитывалось с поставщиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, выступая в роли заказчика, руководство больницы нарушало условия контракта: либо срывала установленные сроки оплаты, либо расплачивалось не в полном объеме.

Главного врача больницы оштрафовали на 30 тысяч рублей, а главе Аргаяшского муниципального района внесено представление об устранении нарушений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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